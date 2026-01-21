Sala Consilina festeggia San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. Encomio al luogotenente Carlo Maucioni

Alla funzione hanno preso parte il sindaco Domenico Cartolano, numerosi rappresentanti dell’amministrazione comunale, gli agenti della Polizia Locale di Sala Consilina, diverse associazioni del territorio e numerosi cittadini

Sala Consilina, Chiesa Sant'Antonio

Si è svolta ieri a Sala Consilina la festa liturgica di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, una ricorrenza molto sentita dalla comunità. La celebrazione eucaristica si è tenuta nella chiesa di Sant’Antonio ed è stata presieduta dal Vescovo della Diocesi di Teggiano – Policastro, Monsignor Antonio De Luca.

I presenti

Alla funzione hanno preso parte il sindaco Domenico Cartolano, numerosi rappresentanti dell’amministrazione comunale, gli agenti della Polizia Locale di Sala Consilina, diverse associazioni del territorio e numerosi cittadini. Un momento particolarmente toccante è stato il conferimento dell’encomio al luogotenente Carlo Maucioni, in servizio presso la Polizia Locale di Sala Consilina da parte del Sindaco Cartolano, dell’Amministrazione Comunale e del Capitano Salvatore Della Luna Maggio, Comandante della Polizia Locale.

Una carriera fatta di dedizione e spirito di servizio

Nel riconoscimento è stato sottolineato come Maucioni si sia distinto nel corso di una lunga carriera per dedizione, alto senso del dovere e spirito di servizio, continuando a svolgere le proprie funzioni con impegno, professionalità e forte attaccamento al Corpo anche di fronte a gravi problemi di salute.

