Sala Consilina festeggia San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. Encomio al luogotenente Carlo Maucioni

Si è svolta ieri a Sala Consilina la festa liturgica di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, una ricorrenza molto sentita dalla comunità. La celebrazione eucaristica si è tenuta nella chiesa di Sant’Antonio ed è stata presieduta dal Vescovo della Diocesi di Teggiano – Policastro, Monsignor Antonio De Luca.

I presenti

Alla funzione hanno preso parte il sindaco Domenico Cartolano, numerosi rappresentanti dell’amministrazione comunale, gli agenti della Polizia Locale di Sala Consilina, diverse associazioni del territorio e numerosi cittadini. Un momento particolarmente toccante è stato il conferimento dell’encomio al luogotenente Carlo Maucioni, in servizio presso la Polizia Locale di Sala Consilina da parte del Sindaco Cartolano, dell’Amministrazione Comunale e del Capitano Salvatore Della Luna Maggio, Comandante della Polizia Locale.

Una carriera fatta di dedizione e spirito di servizio

Nel riconoscimento è stato sottolineato come Maucioni si sia distinto nel corso di una lunga carriera per dedizione, alto senso del dovere e spirito di servizio, continuando a svolgere le proprie funzioni con impegno, professionalità e forte attaccamento al Corpo anche di fronte a gravi problemi di salute.