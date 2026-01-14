Sala Consilina: dalla terra all’olio, gli studenti del  “Cicerone” impegnati nella campagna olivicola

Si è chiuso con risultati più che positivi il percorso legato alla campagna olivicola portato avanti dalla sezione Agricoltura dell’Istituto “Cicerone” di Sala Consilina nel corso dell’anno scolastico 2025/2026.

L’iniziativa

Per mesi gli studenti sono stati impegnati in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, operando sia nei terreni sperimentali della scuola sia all’interno dell’oleificio didattico dell’istituto. Un lavoro costante che ha condotto alla realizzazione di un olio extravergine di oliva di ottima qualità, ottenuto esclusivamente da olive coltivate, curate e raccolte dagli stessi ragazzi.

Un’esperienza formativa a tutto tondo

L’iniziativa non si è limitata alla sola produzione, ma ha rappresentato un’esperienza educativa a tutto tondo. Gli alunni hanno seguito l’intero ciclo produttivo: dalle attività in campo alla trasformazione delle olive, fino alle verifiche finali sulle caratteristiche del prodotto. Un modo concreto per unire teoria e pratica e comprendere il valore dell’agricoltura sostenibile e delle filiere locali.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai temi dell’alimentazione sana e della valorizzazione dei prodotti del territorio, elementi sempre più centrali nella formazione dei futuri professionisti del settore.