Sala Consilina: confronto su giustizia e futuro dei giovani avvocati in un convegno organizzato dall’Aiga

Questa mattina a Sala Consilina si è svolto un importante convegno promosso dall’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), un appuntamento che ha richiamato l’attenzione del mondo forense e istituzionale del territorio, ponendo al centro il ruolo dei giovani professionisti del diritto e le nuove sfide della giustizia.

Il convegno

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e approfondimento su tematiche attuali legate alla professione legale, all’organizzazione della giustizia e alle prospettive future per i giovani avvocati, sempre più chiamati a misurarsi con un contesto in continua evoluzione.

Gli interventi

Tra gli interventi quello della presidente AIGA di Lagonegro, Anna Rita Romano, che ha sottolineato l’importanza della formazione, della rete tra colleghi e del ruolo dell’associazione nel sostenere i giovani professionisti nel loro percorso di crescita. Nel corso dei lavori è intervenuto anche il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro Vincenzo Bonafine, che ha offerto un contributo di riflessione sui principali nodi del sistema giustizia e sulle criticità che interessano la quotidianità forense.