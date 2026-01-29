Sala Consilina, completato il restyling del manto in sintetico dello stadio “Rossi”

L’Amministrazione Comunale di Sala Consilina, comunica con soddisfazione il completamento dei lavori di rifacimento del manto in erba sintetica dello stadio comunale “Osvaldo Rossi”, un intervento atteso e fondamentale per garantire strutture moderne, sicure e funzionali agli sportivi della nostra città.

La soddisfazione dell’amministrazione comunale

Il Vicesindaco Bartolo Lettieri, delegato ai Lavori Pubblici e il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Santarsiere, con delega allo Sport, esprimono grande soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto di un impegno costante dell’Amministrazione e degli uffici comunali.

Da oggi l’impianto viene nuovamente utilizzato dalle associazioni e società sportive ed ha ottenuto l’autorizzazione per la disputa dei campionati di calcio dilettantistici, restituendo alla comunità un punto di riferimento importante per lo sport, l’aggregazione e la crescita dei giovani.

“Continuiamo a investire nello sport come strumento di inclusione, benessere e sviluppo del territorio”, fanno sapere da palazzo di città.