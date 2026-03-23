Ruba tre motocicli e fornisce false generalità: arrestato

In data odierna, a Nocera Inferiore, i Carabinieri della Stazione di Maiori hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, nei confronti S.C. per i reati di “furto aggravato e false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità”.

Le ricostruzioni

Secondo la ricostruzione operata, allo stato, condivisa dal GIP, l’indagato, tra i mesi di giugno e agosto 2025, nei comuni di Maiori, Cetara e Vietri sul Mare, si sarebbe impossessato di tre motocicli parcheggiati sulla pubblica via e successivamente nel novembre 2025 avrebbe dichiarato false generalità nel corso di un controllo di polizia sul territorio di Vietri sul Mare.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.