Alburni

Roscigno denuncia il GAL Sentieri del Buonvivere: “Inaccettabile l’esclusione degli Alburni”

“È inaccettabile - sottolinea il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri - che una delle aree più ricche di storia, risorse ambientali e identità culturale del Cilento venga sistematicamente privata di rappresentanza e voce nei processi decisionali"

Comunicato Stampa

9 Agosto 2025

L’Amministrazione comunale di Roscigno denuncia con fermezza l’ennesimo atto di esclusione nei confronti del territorio alburnino da parte del GAL Sentieri del Buonvivere, soggetto preposto alla pianificazione e gestione di fondi e programmi di sviluppo locale.

Le dichiarazioni

“È inaccettabile – sottolinea il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri – che una delle aree più ricche di storia, risorse ambientali e identità culturale del Cilento venga sistematicamente privata di rappresentanza e voce nei processi decisionali. A fronte di un territorio che meriterebbe ascolto e partecipazione attiva, si assiste invece alla nomina di soggetti che non rappresentano in alcun modo le comunità alburnine, ma che, con il sostegno del sig. Giovanni Caggiano, si arrogano il diritto di decidere per un’intera area senza legittimazione democratica.

Le scelte portate avanti in questo modo – prosegue Palmieri – penalizzano gravemente il comprensorio, causando danni politici, economici e sociali e privando gli Alburni di risorse essenziali per la crescita, la tutela e la valorizzazione del territorio. Si tratta di una gestione opaca e lesiva del principio di equa rappresentanza, che non può più essere tollerata. Arriverà il momento in cui sarà necessario rispondere davanti alla popolazione di questa condotta, che ha compromesso lo sviluppo di un’area interna già svantaggiata.

Le richieste

L’Amministrazione comunale di Roscigno, a nome di tutti i cittadini che quotidianamente vivono e lavorano negli Alburni, ribadisce – continua Palmieri – la propria assoluta determinazione nel rivendicare pari dignità e diritti. Chiediamo con forza che anche il nostro territorio abbia un ruolo diretto e riconosciuto nella definizione delle strategie del GAL.

Invitiamo pertanto – conclude il sindaco – cittadini, istituzioni e forze sociali a mantenere alta l’attenzione su questa grave ingiustizia, e a unirsi in una battaglia di civiltà per la giusta rappresentanza del nostro territorio”.

Iscriviti al canale WhatsApp

Resta sempre aggiornato, iscriviti al canale WhatsApp di InfoCilento

Clicca qui

Potrebbe interessarti anche

Eventi feste sagre

Appuntamenti del weekend tra musica e sapori nel salernitano

Il weekend che va dall'8 al 10 agosto 2025 si preannuncia ricco di appuntamenti nella provincia di Salerno. Ecco tutti gli appuntamenti

Angela Bonora

08/08/2025

Strade invase dalla vegetazione, il gruppo consiliare “Ascea in Testa” diffida la Provincia di Salerno

La diffida è a firma dei consiglieri comunali Pasquale D’Angiolillo, Luca Di Genio e Silvia Chirico

Comunicato Stampa

06/08/2025

Simone Valiante

Campania, scontro De Luca–Manfredi: Simone Valiante difende il sindaco di Napoli e accusa il fuoco incrociato nel PD

Simone Valiante difende Manfredi nello scontro con De Luca: “Napoli merita rispetto, il PD rischia di colpire la Regione”.

Redazione Infocilento

06/08/2025

Fotovoltaico

Castelnuovo Cilento, la minoranza lancia l’allarme: espropri in corso per un mega impianto fotovoltaico a Salicuneta

Secondo quanto comunicato dal gruppo di opposizione, l’avviso di esproprio, che riguarda immobili e terreni agricoli, è stato ufficialmente pubblicato il 24 luglio 2025

Chiara Esposito

06/08/2025

Tommaso Pellegrino

Sanità, il Ministero boccia il Piano rientro Campania. Pellegrino (IV): “Grave scelta, riaprire i punti nascita”

“Non si può continuare a penalizzare le famiglie campane per un mero dispetto nei confronti del Presidente De Luca. Trovo questa decisione vergognosa e profondamente offensiva per i cittadini campani"

Comunicato Stampa

06/08/2025

Ispani municipio

Ispani senza quote rosa, l’amministrazione: “stiamo approfondendo la questione”

Violazione della parità di genere: Scontro a Ispani sulla composizione della Giunta

Maria Emilia Cobucci

06/08/2025

Sicurezza stradale sulla SS166 degli Alburni: domani il primo tavolo in Prefettura

L’incontro è stato disposto a seguito della richiesta avanzata dal Comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, sulla necessità di attivare ulteriori misure di sicurezza

Comunicato Stampa

05/08/2025

Ispani municipio

Ispani, bufera in Comune: presunta violazione della parità di genere in Giunta. Opposizione chiede chiarimenti

A sollevare la vicenda sarebbe stata una cittadina residente nel Comune d'Ispani che avrebbe presentato formale ricorso circa una presunta violazione del principio di parità di genere nella composizione della Giunta

Maria Emilia Cobucci

05/08/2025

Uscita A2 Campagna

Sant’Angelo a Fasanella, migliorare la segnaletica dell’uscita A2 di Campagna: il sindaco scrive ad Anas

“Una segnaletica adeguata – spiega Tierno - non solo migliorerebbe l'accessibilità al nostro Comune, ma sarebbe anche un passo importante per promuovere il nostro territorio"

Comunicato Stampa

05/08/2025

Gemellaggio Carnevale

Aquara, il Carnevale aquarese gemellato con quello di Olevano sul Tusciano

I due carnevali sono stati riconosciuti dalla Regione Campania come patrimonio immateriale culturale

Alessandra Pazzanese

04/08/2025

Agropoli: Giuseppe Cammarota commenta la sua nomina ad assessore

"Abbiamo un problema al Fortino che dobbiamo risolvere, quindi la massima attenzione sarà su questo intervento per il quale abbiamo già il progetto esecutivo"

Raffaella Giaccio

04/08/2025

Agropoli, scritta pronto soccorso

Pronto Soccorso di Agropoli, Lega: «cronaca di una morte annunciata»

Un atto vergognoso, consumato nel pieno della stagione estiva, quando la popolazione aumenta sensibilmente per l’afflusso turistico

Comunicato Stampa

04/08/2025

Torna alla home
Convergenze
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Forlenza