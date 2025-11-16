Roccadaspide: verso il rinnovo degli Organi del Forum dei Giovani, indette le elezioni

Il Forum dei Giovani di Roccadaspide verso il rinnovo dei suo Organi. L’Assemblea dei soci è stata convocata dal primo cittadino Gabriele Iuliano, per il giorno 5 gennaio 2026, alle ore 18.00, presso la Sala di rappresentanza del Comune, sita al 1° piano della Casa Comunale.

Le informazioni utili

Coloro che intendono candidarsi alla carica di Consigliere dovranno essere iscritti regolarmente al Forum almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, ed avere età compresa tra i 16 anni e i 34 anni.

La votazione avverrà su apposite “schede elettorali” predisposte dal Comune, e avranno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti al Forum e che hanno protocollato il modulo di adesione almeno 30 giorni prima della data delle elezioni. La presentazione delle candidature dovrà essere depositata con apposita istanza al protocollo dell’Ente comunale entro le ore 12.00 del 6 dicembre 2025.

Il Forum dei Giovani

Il Forum dei Giovani è un’organizzazione composta da giovani che operano per i giovani e con i giovani. E’ un organismo di partecipazione a carattere elettivo, che si propone di avvicinare i giovani alle Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei giovani.

Lo scopo è quello di essere parte attiva della comunità con idee, proposte e suggerimenti da condividere con l’Amministrazione. Gli organi sociali sono l’Assemblea (composta da 11 consiglieri), il Consiglio Direttivo, il Coordinatore, il Vice-Coordinatore, il Segretario ed il Tesoriere.