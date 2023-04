Roccadaspide: presto un parco per praticare sport all’aria aperta. Ecco dove nascerà

Nascerà in località Carretiello di Roccadaspide il parco attrezzato per la pratica sportiva libera all’aperto. L’area, grazie ai fondi PNRR per lo “Sport e l’inclusione sociale”, di cui l’ente è risultato beneficiario, sarà dotata di tanti diversi attrezzi utili per vari tipi di allenamento: saranno installate panche per allenare gli addominali, anelli per l’allenamento delle braccia, cyclette e strutture per la corsa sul posto, insomma nella frazione di Roccadaspide sorgerà una vera palestra all’aperto.

Il parco per la pratica sportiva

Lo spazio e tutte le attrezzature, ad accesso assolutamente gratuito, saranno pienamente inclusive in quanto prive di barriere architettoniche e pensate per essere utilizzate dai bambini, dagli adulti, dagli anziani e dalle persone con disabilità.

La somma di cui l’ente è risultato beneficiario e che potrà investire per attrezzare l’area, già individuata nello spazio circostante all’ex edificio scolastico di Carretiello, ammonta a 34.995.70 euro.

Il commento

“Si tratta di un finanziamento molto importante che abbiamo ottenuto nell’ambito della terza linea di intervento dei fondi PNRR, quella sullo sport e l’inclusione sociale, e che ci consente di allestire un bel parco attrezzato all’aperto presso la Contrada Carretiello, con percorsi ed attrezzature sportive molto particolari e accessibili a tutti, al fine di favorire con sempre maggiore intensità le attività ricreative e di inclusione sociale soprattutto dei bambini e dei giovani. Si tratta di un progetto molto utile e importante che prevede l’installazione di diversi blocchi di attrezzature che consentiranno di poter fare pratica sportiva libera. Un tema questo che da sempre sta molto a cuore all’Amministrazione comunale, perché lo sport, soprattutto quando fatto all’aperto, aiuta a vivere meglio e rappresenta un fattore fondamentale per la crescita e la salute dei nostri giovani, e non solo” ha affermato il sindaco, Gabriele Iuliano.