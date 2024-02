Roccadaspide: l’associazione “Il Mosaico” porta in scena due spettacoli ad ingresso gratuito

Due serate dedicate al teatro, a Roccadaspide, per arricchire il programma dei festeggiamenti del Carnevale 2024.

Il programma

Oltre alla festa e alla grande sfilata dei carri che sfileranno e si tratterranno presso il capoluogo e nelle frazioni, sabato, 10 febbraio, presso l’Aula Consiliare di Roccadaspide.

L’Associazione di Promozione Sociale “Il Mosaico” porterà in scena lo spettacolo dal titolo “Volevo il Maggiordomo” di Mario Alessandro Paolelli con la regia di Alfonso Rubini.

Lo spettacolo, che si terrà alle ore 20:30, sarà ad ingresso gratuito.

Lunedì, 12 febbraio, invece, la compagnia teatrale farà tappa presso l’ex edificio scolastico della frazione Carretiello e porterà in scena lo spettacolo intitolato “Casa di Frontiera”, una commedia di Gianfelice Imparato con la regia di Alfonso Rubini. L’appuntamento è per le ore 19:30 ed, anche in questo caso, l’ingresso sarà gratuito.

Gli attori

Enzo Esposito, Francesca Pazzanese, Antonella Mancoletti e Alfonso Rubini saranno gli attori protagonisti dei due spettacoli a cui tutti sono stati invitati a partecipare.