Rischio dimensionamento della postazione 118 a Sant’Arsenio, il sindaco: “Non lo permetteremo”

In seguito alle notizie circolate nelle ultime ore riguardanti un possibile ridimensionamento della postazione del 118 di Sant’Arsenio, interviene il Sindaco Donato Pica per chiarire la situazione e rassicurare la cittadinanza.

La posizione del sindaco, Donato Pica

“Le notizie parlano di un ridimensionamento della postazione del 118 di Sant’Arsenio, con la presenza di un solo infermiere e di un autista, mentre il medico sarebbe destinato alla postazione di Teggiano.

In realtà – spiega il Sindaco – si tratta di un problema noto da tempo, già all’attenzione mia e dell’Amministrazione comunale”.

“Niente allarmismi”

Il primo cittadino invita a evitare allarmismi e a mantenere alta l’attenzione: “Non credo sia il caso di generare preoccupazione nell’opinione pubblica sulla possibile riduzione dei livelli di assistenza, soprattutto in urgenza ed emergenza.

Posso assicurare che la questione è seguita e monitorata costantemente, poiché periodicamente si ripresentano voci e ipotesi di soppressione della rianimativa di Sant’Arsenio”.

Una postazione strategica

Il Sindaco ha inoltre ricordato l’importanza strategica della postazione: “Si tratta di un servizio di soccorso di alta specializzazione, con la presenza fissa H24 di un medico rianimatore.

È un presidio fondamentale non solo per Sant’Arsenio, ma per tutto il territorio del Vallo di Diano e del Distretto Sanitario 72, che spesso riceve richieste di intervento anche da fuori area”.

Le criticità

Sulla questione più generale della sanità territoriale, Pica ha aggiunto:“Il tema è sempre quello della difficoltà di garantire un servizio efficiente a fronte della carenza di medici e dei costi elevati.

La nuova organizzazione, già applicata in altre regioni, prevede la presenza del medico solo sull’automedica, ma parametri come un medico ogni 60.000 abitanti sono chiaramente inadeguati per il nostro territorio e le sue esigenze”.

Attualmente, non risulta alcun atto ufficiale di ridimensionamento: “Si tratta, per ora, solo di voci che sembrano provenire dall’interno del servizio stesso.

“Non abbassare la guardia”

Tuttavia, il livello di attenzione resta alto: ho già chiesto un incontro con il responsabile del 118 e con il Direttore Generale, e ho informato anche le organizzazioni sindacali.

Non credo che si possano assumere decisioni di vertice senza consultare gli organismi rappresentativi dei cittadini”.

Il Sindaco conclude con un messaggio chiaro e determinato: “Il Comune di Sant’Arsenio, posso anticipare, difenderà questa postazione in tutte le sedi con tutti i mezzi a disposizione”.