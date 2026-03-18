Restyling artistico a Vallo della Lucania: verso una nuova identità Mediterranea

L’arte contemporanea torna a Vallo della Lucania, e questa volta con un progetto che punta a trasformare cinque luoghi della città, frazioni comprese, in spazi rigenerati attraverso interventi artistici di respiro nazionale e internazionale. L’amministrazione Sansone ha avviato ufficialmente il percorso che porterà alla pubblicazione di un avviso pubblico rivolto ad artisti contemporanei provenienti da tutto il mondo.

Il programma

Il programma, intitolato “Propilei Mediterranei – Raccontare la Speranza”, si articola in cinque categorie tematiche, ognuna delle quali darà vita a un’opera dedicata a un luogo specifico del territorio. Il filo conduttore è duplice: da un lato il Mediterraneo come spazio di incontro, memoria e dialogo, dall’altro la speranza come energia collettiva capace di orientare il futuro.

I temi

Le categorie affrontano temi che attraversano la storia e l’attualità del bacino mediterraneo: il Mediterraneo come crocevia di civiltà e scambi millenari, le ferite contemporanee segnate da guerre, migrazioni e crisi umanitarie, il sogno di un nuovo umanesimo fondato su dignità, cooperazione e pace, la città come soglia simbolica verso nuovi orizzonti, l’identità vallese, con particolare attenzione al Santo Patrono, indicato come potente simbolo mediterraneo e ponte tra culture e spiritualità diverse.