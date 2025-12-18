Regione Campania, Francesco Comparone è il nuovo capo di Gabinetto: arriva dalla Camera dei deputati

Francesco Comparone nominato capo di Gabinetto della Regione Campania. Il Consigliere parlamentare lascia la Camera per supportare la presidenza di Roberto Fico.

A cura di Ernesto Rocco
Roberto Fico

La Regione Campania ha ufficializzato la nomina di Francesco Comparone quale nuovo capo di Gabinetto della Presidenza. Comparone, di origini napoletane, ricopre attualmente il ruolo di Consigliere parlamentare presso la Camera dei deputati, portando con sé un profilo istituzionale di consolidata esperienza tecnica e amministrativa.

Profilo professionale e percorso istituzionale

Il nuovo incarico di Francesco Comparone si fonda su una carriera maturata all’interno delle più alte istituzioni nazionali. La sua figura professionale si è formata attraverso incarichi di rilievo sia presso il Parlamento che in ambito governativo. La transizione verso l’amministrazione regionale campana è stata resa possibile grazie al via libera dell’Ufficio di Presidenza della Camera, che ha approvato formalmente il distacco del funzionario per permettergli di prestare servizio presso l’ente territoriale.

Le dichiarazioni del presidente Roberto Fico

Il presidente della Regione Campania ha espresso profonda soddisfazione per l’ingresso di Comparone nella squadra di governo regionale, sottolineandone le competenze tecniche necessarie per la gestione della macchina amministrativa. “Il dottor Comparone è un professionista di alto livello. Nel suo curriculum vanta esperienze importanti sia in Parlamento sia al Governo”, ha dichiarato il presidente sottolineando la caratura del nuovo vertice di Gabinetto.

Leggi anche:

Campania, Tommasetti: “Fico già in balia di correnti e interessi”

Secondo la Presidenza, l’apporto del neo-incaricato risulterà determinante per la programmazione futura dell’ente: “Il suo contributo sarà prezioso per affrontare le sfide che avremo davanti nei prossimi anni”. Il presidente ha inoltre voluto rivolgere un ringraziamento formale all’istituzione parlamentare: “Ringrazio l’Ufficio di Presidenza della Camera che ieri ha votato favorevolmente il distacco del dottor Comparone presso la Regione Campania”.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Corso alfabetizzazione stranieri

Eboli, lezioni gratuite di lingua italiana agli stranieri: l’appello solidale dell’associazione ODV L’Altritalia

Secondo gli ultimi dati ufficiali, la popolazione residente di origine straniera nel…

premio primula d'oro, targa ai vincitori

Premio Primula d’Oro, tutto pronto: questa sera la cerimonia di premiazione ad Agropoli

Appuntamento questa sera, a partire dalle ore 18:00, presso l'Auditorium del Liceo…

Salerno, sventato furto in appartamento: la Polizia di stato scova base d’appoggio abusiva

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che la porta d’ingresso dell’appartamento era…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.