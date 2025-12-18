Regione Campania, Francesco Comparone è il nuovo capo di Gabinetto: arriva dalla Camera dei deputati

La Regione Campania ha ufficializzato la nomina di Francesco Comparone quale nuovo capo di Gabinetto della Presidenza. Comparone, di origini napoletane, ricopre attualmente il ruolo di Consigliere parlamentare presso la Camera dei deputati, portando con sé un profilo istituzionale di consolidata esperienza tecnica e amministrativa.

Profilo professionale e percorso istituzionale

Il nuovo incarico di Francesco Comparone si fonda su una carriera maturata all’interno delle più alte istituzioni nazionali. La sua figura professionale si è formata attraverso incarichi di rilievo sia presso il Parlamento che in ambito governativo. La transizione verso l’amministrazione regionale campana è stata resa possibile grazie al via libera dell’Ufficio di Presidenza della Camera, che ha approvato formalmente il distacco del funzionario per permettergli di prestare servizio presso l’ente territoriale.

Le dichiarazioni del presidente Roberto Fico

Il presidente della Regione Campania ha espresso profonda soddisfazione per l’ingresso di Comparone nella squadra di governo regionale, sottolineandone le competenze tecniche necessarie per la gestione della macchina amministrativa. “Il dottor Comparone è un professionista di alto livello. Nel suo curriculum vanta esperienze importanti sia in Parlamento sia al Governo”, ha dichiarato il presidente sottolineando la caratura del nuovo vertice di Gabinetto.

Secondo la Presidenza, l’apporto del neo-incaricato risulterà determinante per la programmazione futura dell’ente: “Il suo contributo sarà prezioso per affrontare le sfide che avremo davanti nei prossimi anni”. Il presidente ha inoltre voluto rivolgere un ringraziamento formale all’istituzione parlamentare: “Ringrazio l’Ufficio di Presidenza della Camera che ieri ha votato favorevolmente il distacco del dottor Comparone presso la Regione Campania”.