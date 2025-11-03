Regionali, presentata la lista del Pd in provincia di Salerno: «Continuità e territorio»

Presentata la lista dei candidati del Partito Democratico per la Circoscrizione di Salerno alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre

A cura di Federica Inverso

Si è tenuta questa mattina, presso la Sala Pier Paolo Pasolini a Salerno, la presentazione ufficiale della lista dei candidati del Partito Democratico per la Circoscrizione di Salerno alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre.

La conferenza stampa

Alla conferenza hanno preso parte il Segretario regionale del PD, on. Piero De Luca, e il Segretario provinciale Vincenzo Luciano, insieme ai nove candidati che compongono la lista: Federica Fortino, Francesco Picarone, Gaetana Falcone, Corrado Matera, Virgilia Fogliame, Federico Conte, Anna Petrone, Aniello Fiore e Giovanni Guzzo.

Il commento dei protagonisti

Durante l’incontro, Piero De Luca ha illustrato i risultati raggiunti dal Partito Democratico e dall’amministrazione regionale negli ultimi dieci anni, sottolineando i numerosi interventi infrastrutturali e di sviluppo che hanno interessato l’intera provincia di Salerno: dall’aeroporto alla metropolitana, dagli ospedali alle case di comunità, fino agli investimenti nel ripascimento costiero e nelle reti viarie, dal Cilento all’Agro Nocerino-Sarnese.

