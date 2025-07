Regionali, Pd, Conte: “Convincere e unire i cittadini, non solo chi li rappresenta”

“Il Pd campano, quello dei cittadini liberi e dei giovani, ha fiducia in Schlein e crede fermamente che la destra possa essere battuta coinvolgendo la società con una politica qualificata da scelte e da alleanze coerenti e da un programma autenticamente riformatore: dobbiamo convincere e unire i cittadini, non solo chi oggi li rappresenta”. Lo ha detto Federico Conte, presidente dell’associazione Cittadino Sudd, che ha partecipato nei giorni scorsi, a Contursi e a Paestum, al Forum dell’Economia e dell’innovazione e al Revolution camp.

Le dichiarazioni

“Due bei momenti di ascolto e confronto – continua Conte – in cui la politica del pensare e del fare unitariamente è prevalsa sulle discussioni, pur legittime, sulle appartenenze, le diversità e le alleanze. A Contursi, per discutere del tema nevralgico delle “aree interne”, l’osso e la polpa di Manlio Rossi Doria; a Paestum, per ascoltare e confrontarsi con i ragazzi del Camp su conoscenza, formazione e lavoro, temi che hanno fatto rivivere le elaborazioni sul Mezzogiorno di Gabriele De Rosa e Francesco De Martino, eccellenze culturali dei nostri atenei”.

“L’integrazione territoriale e sociale rappresenta per il Pd – osserva Conte – una spinta per lo sviluppo nel cambiamento e la formazione di una nuova classe dirigente, un obiettivo determinante per contrastare la conservazione e rilanciare il ruolo del Mezzogiorno in Italia e in Europa. Parta da qui l’iniziativa per fare della Campania un laboratorio di governabilità condivisa nella società, dentro e fuori le istituzioni, dentro e oltre i suoi confini.

Per questo obiettivo ogni trattativa tra i partiti e nei partiti appare utile se svolta per andare oltre gli assetti preesistenti, e, senza negarli, rinnovarli nella società e nei programmi. Serve una mobilitazione ideale dei luoghi e nei luoghi, nelle istituzioni e delle istituzioni, per farvi tornare la politica, sottraendola all’inesorabile declino a cui sembra condannata”.