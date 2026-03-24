Referendum Giustizia: a InfoCilento parla Agostino Bellucci: “la battaglia continua”

Il presidente della Camera Penale del Tribunale di Vallo della Lucania, l’avv. Agostino Bellucci, ospite della trasmissione Anteprima News, commenta il risultato del Referendum e annuncia le prossime mosse per riformare la magistratura.

La battaglia continua

“La vittoria del ‘No’ al Referendum sulla giustizia è un chiaro segnale che la strada per la riforma della magistratura è ancora lunga e tortuosa. Tuttavia, non ci arrendiamo. La nostra battaglia per la parità tra accusa e difesa continua e siamo convinti che ci siano alternative concrete per migliorare il sistema giustizia. In particolare, ci concentreremo sulla riforma del processo penale e sulla valorizzazione del ruolo dell’avvocato difensore, due aspetti fondamentali per garantire la giustizia e la tutela dei diritti dei cittadini.

Inoltre, è fondamentale lavorare su una riforma che rafforzi l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, garantendo al tempo stesso la responsabilità e la trasparenza”. Il Tribunale di Vallo della Lucania è pronto a fare la sua parte, aggiornando le proprie procedure e adeguandosi alle nuove esigenze della società.

Il presidente della Camera Penale del Tribunale di Vallo della Lucania Agostino Bellucci sottolinea il dato rilevante della partecipazione ed il coinvolgimento civico rispetto ad un presidio democratico quale é il Referendum, seppure riconoscendo la determinante influenza politica e mediatica sui cittadini chiamati al voto