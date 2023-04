Rapina in un Hotel di Pontegnano: un uomo armato ruba 9 mila euro. Ferito il receptionist

Una rapina è stata messa a segno ieri a Pontegnano Faiano in un hotel situato lungo la zona litoranea. Un uomo con il volto travisato e armato di pistola ha fatto irruzione nella struttura e ha intimato al receptionist di consegnare l’incasso, che ammonta a circa 9 mila euro.

Il dipendente ha tentato una resistenza, ma è stato colpito con il calcio della pistola dal rapinatore, che si è poi dato alla fuga.

L’intervento dei Carabinieri

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, al comando del Capitano Samuele Bileti, che hanno prontamente avviato le indagini.

I militari hanno acquisito le immagini di videosorveglianza dell’hotel e delle abitazioni limitrofe per supporto alle indagini, al fine di identificare il rapinatore e raccogliere prove utili per risalire all’autore del crimine.

Il receptionist ferito ma fuori pericolo

Il receptionist è stato medicato, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione. Tuttavia, l’episodio ha lasciato una forte impressione nella comunità locale, che è in allerta e in attesa dei risultati delle indagini per far luce su quanto accaduto e garantire la sicurezza nella zona.

