Rapina in farmacia a Salerno: fermati due cittadini stranieri

Nel pomeriggio del 22 settembre u.s. gli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, hanno proceduto al fermo di tre cittadini stranieri, due di nazionalità marocchina ed uno di nazionalità tunisina.

I fatti

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, gli stessi, sarebbero stati individuati quali autori della rapina occorsa in data 09.09.2025 ai danni della farmacia “Leucosia”. Nel corso dell’identificazione i tre fermati venivano riconosciuti quali autori della rapina ai danni della proprietaria della farmacia, la quale dottoressa aveva riportato lesioni e medicata al locale Pronto Soccorso. La rapina aveva visto ad oggetto prodotti cosmetici e medicinali da banco.

Trasferiti al carcere di Salerno

Terminate le formalità di rito i due cittadini marocchini sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria e trasferiti al Carcere di Salerno, mentre il terzo denunciato a piede libero e accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione per la trattazione amministrativa circa la sua posizione sul territorio nazionale.