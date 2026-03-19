Tragedia a Ripe Rosse: elicotteri in volo per il recupero dell’auto di Michele e Maria

Poco prima delle 10:00 di questa mattina sono scattate le complesse manovre per il recupero della Volkswagen Polo precipitata in uno strapiombo in località Ripe Rosse, nel comune di Montecorice. Il veicolo è quello su cui viaggiavano Michele Pirozzi e Maria Magliocco, i due giovani di 29 e 24 anni che hanno tragicamente perso la vita nel sinistro avvenuto tra la notte di venerdì e sabato scorso. L’area portuale di San Nicola a Montecorice è diventata il centro operativo dove sono confluiti i soccorsi e le autorità per gestire la delicata rimozione del mezzo.

Lo schieramento dei soccorsi e il coordinamento tecnico

L’intervento vede impegnato un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine e specialisti del soccorso. Sul posto operano congiuntamente gli uomini della Capitaneria di Porto di Agropoli e Acciaroli, i Vigili del Fuoco — supportati dal Nucleo di Soccorso Alto Fondale — la Polizia Municipale di Montecorice, i carabinieri della compagnia di Agropoli e i volontari della Protezione Civile Cilento ODV. Il coordinamento tra i diversi corpi è fondamentale considerata la natura impervia del terreno in cui l’auto si è schiantata dopo il volo nel precipizio. Presenti anche i familiari delle vittime.

Recupero aereo e trasporto verso l’area portuale

Data la posizione del veicolo, situato sugli scogli sottostanti il tratto stradale, le operazioni richiedono l’ausilio di mezzi speciali. Il piano prevede l’impiego di un elicottero privato che, lavorando in sinergia con il mezzo aereo dei Vigili del Fuoco, procederà all’imbracatura della vettura. Una volta messa in sicurezza, la Volkswagen Polo sarà sollevata e trasportata in volo fino al porto di San Nicola, dove ad attenderla ci sarà un carroattrezzi per il trasferimento definitivo.

Sequestro del veicolo e indagini in corso

L’auto sarà posta immediatamente sotto sequestro per consentire agli inquirenti di effettuare tutte le indagini necessarie a ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente.

L’obiettivo è fare piena luce sulle cause che hanno portato la vettura a uscire di strada, spezzando le vite dei due giovani residenti nel comprensorio.