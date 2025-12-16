Proseguono gli interventi di valorizzazione del Cammino di San Nilo, ecco gli interventi in programma

Il Cammino di San Nilo continua a essere al centro di importanti interventi di valorizzazione. Le opere, mirate alla messa in sicurezza e al miglioramento della fruizione del percorso, vengono realizzate attraverso tecniche di ingegneria naturalistica, nel pieno rispetto dell’ambiente e del paesaggio.

Gli interventi prevedono la sistemazione del tracciato nei punti critici e il potenziamento della segnaletica, elementi fondamentali per garantire un’esperienza di cammino sicura e accessibile a tutti.

Lavori sulla tappa 1

In particolare, nella tappa 1 è stato effettuato un lavoro significativo:

Ripulitura dell’intero tracciato

Sistemazione del piano viario disconnesso

Rimozione del materiale detritico lungo il percorso

Queste azioni hanno restituito continuità e sicurezza al cammino, rendendolo più agevole per i pellegrini e gli escursionisti.

Finanziamenti e progetto “Cilento Outdoor”

Gli interventi sul Cammino di San Nilo sono finanziati dal Ministero del Turismo, nell’ambito dell’Avviso per lo sviluppo dell’offerta turistica dei Cammini religiosi italiani. Il progetto, denominato “Cilento Outdoor”, è stato candidato dalla Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo.

Un passo concreto verso la tutela, la fruizione e la promozione dei sentieri del Cilento, patrimonio di storia e spiritualità.

Un viaggio tra borghi ed eremi

Seguendo le orme di San Nilo, monaco bizantino nato a Rossano nel X secolo, il cammino attraversa:

13 borghi autentici

eremi millenari

sentieri di pastori e antiche mulattiere

luoghi sospesi tra oriente e occidente

Tra le tappe più suggestive si annoverano le Grotte del Bussento, i Capelli di Venere, il Monte Gelbison, oltre a piazze silenziose e fontane che raccontano storie di comunità accoglienti.

Natura, spiritualità e autenticità

Il Cammino di San Nilo è un percorso che unisce natura e spiritualità, senza imposizioni. Ognuno può trovare il proprio ritmo e il proprio tempo: si dorme nei piccoli paesi, si dialoga con gli abitanti, si assaggiano pane e olio locali, si ascoltano storie tramandate da generazioni.

Qui la bellezza è autentica: a volte ruvida, a volte luminosa, mai artificiale. Riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità, questa terra sa emozionare chi la attraversa con passo lento e cuore aperto.

Un invito al viaggio

Non serve essere esperti né santi: basta il desiderio di partire. Il Cammino di San Nilo non chiede di arrivare, ma di camminare. Di mettersi in viaggio, lasciandosi guidare dalla natura e dalla storia.