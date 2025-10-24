Promozione – Il punto sulla settima giornata: tre trasferte per le Cilentane

La settima giornata del campionato di Promozione Girone D vede le squadre cilentane tutte impegnate lontano dalle mura amiche. Un weekend importante, tra conferme da cercare e risposte da dare sul campo.

L’Agropoli

L’Agropoli, reduce dal passaggio agli ottavi di Coppa Campania, farà visita al Centro Storico Salerno. Sulla carta una gara dal pronostico favorevole ai “delfini”, ma da non sottovalutare: il fitto calendario e le tante partite ravvicinate potrebbero pesare sulle gambe dei ragazzi di mister Turco, che dovrebbe affidarsi ai soliti undici, con qualche ballottaggio in avanti e tra gli under.

La Calpazio

La Calpazio, forte dell’ottima vittoria ottenuta nell’ultimo turno, andrà a far visita al Montoro, penultimo in classifica e ancora a caccia della prima vittoria stagionale. L’obiettivo dei granata è chiaro: tornare a casa con i tre punti e consolidare una posizione di classifica sempre più interessante.

La Poseidon

Infine, la Poseidon, dopo il turno di riposo, si prepara alla trasferta di Palomonte. Si tratta di uno scontro salvezza cruciale tra due formazioni che non hanno iniziato nel migliore dei modi la loro stagione e cercano continuità di risultati.

Un fine settimana ricco di sfide intriganti, dunque, che promette emozioni e – come spesso accade in Promozione – qualche sorpresa.