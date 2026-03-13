Promozione: attesa per il big match Agropoli-Atletico San Gregorio. A InfoCilento parla mister Squillante

L’esordio del nuovo allenatore mister Luigi Squillante sulla panchina dell’Agropoli si preannuncia già come uno snodo cruciale della stagione. I biancoazzurri devono tornare a vincere per consolidare la zona playoff del girone D, in una fase decisiva del campionato. La squadra ha infatti mostrato difficoltà nelle ultime gare casalinghe, ottenendo solo due successi in casa nel 2026: l’ultimo il 25 gennaio al “Vaudano” contro il Palomonte (2-1), mentre l’ultima vittoria al “Guariglia” risale al 10 gennaio contro il Victoria Marra (2-0).

Agropoli e il record contro le squadre top del girone D

Un tema centrale per il match è il rendimento dell’Agropoli contro le squadre della top 5 del girone D: quest’anno la squadra non ha ancora registrato vittorie contro avversari di alta classifica. Questo dato rende il confronto con l’Atletico San Gregorio ancora più atteso. Il rendimento casalingo diventa quindi un fattore determinante per i biancoazzurri, chiamati a dimostrare carattere e concretezza sul terreno di gioco.

Atletico San Gregorio, un avversario diretto per i playoff

Ad Agropoli arriverà l’Atletico San Gregorio, guidato da Gerardo Dente, attualmente al quinto posto con appena un punto in meno dei biancoazzurri. La squadra ospite condivide lo stesso obiettivo: distanziare il Pompei, attualmente sesto, e centrare l’accesso ai playoff. Con solo sette partite rimaste alla fine di questo avvincente campionato, il confronto tra le due squadre assume un valore decisivo per la corsa alla zona alta della classifica.

Le parole di mister Squillante

Mister Luigi Squillante, pronto all’esordio in Promozione, ha parlato ai microfoni di InfoCilento: “Avremo a disposizione Capozzoli, domenica sarà della partita, per Rabbeni valuteremo in questi giorni. Abbiamo lavorato sodo in questi giorni, ma ci vuole tempo, che è poco per fare ciò che ho in testa e dobbiamo ottimizzarlo anche in allenamento. Domenica sarà una partita da dentro o fuori, ci vuole una grande Agropoli affinché si possa sorridere a fine partita.”

L’appuntamento con il big match: diretta su InfoCilento

L’esordio di mister Squillante coincide con il big match Agropoli-Atletico San Gregorio, in programma domenica pomeriggio alle 15. Tutti i tifosi e gli appassionati potranno seguire la diretta sui canali di InfoCilento, pronti a vivere una sfida che potrebbe segnare la svolta della stagione.