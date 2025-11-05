Prolungato il blocco pesca, la rabbia dei pescatori del Cilento

Le testimonianze dei pescatori del Cilento che chiedono interventi a sostegno della categoria

A cura di Manuel Chiariello

Una situazione insostenibile e un malumore che contagia tutti i pescatori del Cilento. Un vero e proprio grido d’allarme è quello lanciato dai principali protagonisti del mare dopo la decisione di prolungare il fermo delle attività fino al 30 novembre disposto con decreto ministeriale nei giorni scorsi.

I malumori dei pescatori

Un estensione impossibile da digerire per una categoria che già, quotidianamente, è costretta a stringere i denti per portare avanti un lavoro che si tramanda di generazione in generazione e che sfama centinaia e centinaia di famiglie.

Dai porti di Castellabate e Casal Velino, questa mattina, abbiamo raccolto le testimonianze di alcuni pescatori della zona: “Ormai viviamo alla giornata. Trenta giorni sono molti per noi e la maggior parte delle imbarcazioni sono costrette a restare ferme. Urgono indennizzi o forme di sostegno per una categoria già penalizzata da tempo”.

