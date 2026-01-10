Progetto Polis: nei comuni salernitani richiesta passaporto anche negli uffici postali

Nuovi servizi di prossimità entrano in funzione nei piccoli centri salernitani grazie al Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale. I cittadini residenti o domiciliati possono presentare la richiesta di rilascio o rinnovo del passaporto direttamente presso gli uffici postali, senza la necessità di recarsi fisicamente alla Questura competente.

Come funziona la procedura

La procedura consente di consegnare la documentazione allo sportello e prevede anche la possibilità di ricevere il passaporto direttamente a domicilio, semplificando in modo significativo l’accesso a un servizio essenziale, soprattutto nei piccoli centri.

L’attivazione del servizio rientra negli obiettivi del Progetto Polis, promosso da Poste Italiane, che punta a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale del Paese, garantendo pari opportunità di accesso ai servizi pubblici digitali tra aree urbane e realtà più periferiche.

Gli ultimi centri dove è stato attivato il servizio sono Campora, Ceraso e Alfano dove è possibile richiedere anche il rilascio dei certificati pensionistici INPS e i servizi ANPR legati all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Il Progetto Polis guarda inoltre alla sostenibilità ambientale e alla transizione ecologica. Tra le iniziative previste rientra la realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici nei pressi degli uffici postali o all’interno del territorio comunale.

I comuni intressati

I comuni della zona sud della provincia dove è attivo o verrà attivato il progetto Polis sono Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Auletta, Bellizzi, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Camerota, Campora, Cannalonga, Casal Velino, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Montecorice, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Palomonte, Pellezzano, Perdifumo, Perito, Pertosa, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Positlione, Prignano Cilento, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salento, Salvitelle, San Giovanni a Piro, San Gregorio magnano, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Santa Marina, Sant’Arsenio, Santomenna, Sanza, Sapri, Sassano, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell’Angelo, Vallo della Lucania, Valva e Vibonati.