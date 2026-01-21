Pro Loco di Pisciotta, al via il rinnovo del Consiglio Direttivo: ecco quando

Un momento fondamentale per la vita associativa e per la promozione turistica del borgo: la Pro Loco “Alessandro Pinto” – Pisciotta A.P.S. si prepara al rinnovo delle proprie cariche sociali. Le elezioni per il Consiglio Direttivo si terranno sabato 31 gennaio 2026 presso i locali della Biblioteca Comunale.
Le elezioni segnano il termine del mandato del consiglio guidato finora dal presidente Giancarlo Agresta. Sotto la sua direzione, la Pro Loco ha continuato a rappresentare un punto di riferimento per l’accoglienza, la valorizzazione delle tradizioni locali e l’organizzazione di eventi che animano il territorio di Pisciotta durante tutto l’anno.
Il voto del 31 gennaio rappresenta dunque un’occasione per dare continuità al lavoro svolto o per proporre nuove energie e visioni per il futuro del turismo e della cultura locale.
Dettagli del voto
L’invito al voto è rivolto a tutti i soci aventi diritto, che potranno esprimere la propria preferenza per i candidati al Consiglio Direttivo. Partecipare significa contribuire attivamente alle decisioni che riguarderanno la promozione del territorio, la tutela del patrimonio e la collaborazione con gli enti locali.
L’importanza della Pro Loco
In un comune a forte vocazione turistica come Pisciotta, la Pro Loco svolge un ruolo sussidiario essenziale. Dall’accoglienza dei visitatori alla valorizzazione dei luoghi, il nuovo Consiglio Direttivo avrà il compito di guidare l’associazione nelle sfide dei prossimi anni, mantenendo vivo il legame tra la comunità e le proprie radici.
Tutta la cittadinanza associata è invitata a partecipare per garantire la massima rappresentatività alla nuova governance.