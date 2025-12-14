Prima categoria, undicesima giornata: il punto sul girone H

Nell’undicesima giornata di Prima categoria, girone H, l’Atletico Bellizzi vince il derby cittadino per 2 a 0. Sconfitta casalinga per la Pixous contro la capolista Club Serre a pari punti con il Quadrivio. Finisce in parità tra Atletico Pisciotta e Akropolis e tra SV Atletico Agropoli e Quadrivio.
Risultati
Atletico Bellizzi – Real Bellizzi 2-0
Atletico Pisciotta – Akropolis 0-0
SV Atletico Agropoli – Quadrivio 2-2
Real Carilla – Sporting Club Palomonte 1-3
Pixous – Club Serre Calcio 0-3
Faraone – Calcio Campagna 1-1
Montecorice United – Sapri Soccer School Cilento 4-1
Classifica
Club Serre Calcio 24
Quadrivio 24
Pixous 21
Sporting Club Palomonte 20
SV Atletico Agropoli 20
Montecorice United 19
Atletico Bellizzi 16
Atletico Pisciotta 15
Akropolis 12
Real Carilla 11
Real Bellizzi 11
Calcio Campagna 9
Faraone 7
Sapri Soccer School Cilento 3