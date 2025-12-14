Prima categoria, undicesima giornata: il punto sul girone H

Sconfitta casalinga per la Pixous contro la capolista Club Serre a pari punti con il Quadrivio. L'Atletico Bellizzi vince il derby cittadino per 2 a 0

A cura di Antonio Pagano
Campo calcio

Nell’undicesima giornata di Prima categoria, girone H, l’Atletico Bellizzi vince il derby cittadino per 2 a 0. Sconfitta casalinga per la Pixous contro la capolista Club Serre a pari punti con il Quadrivio. Finisce in parità tra Atletico Pisciotta e Akropolis e tra SV Atletico Agropoli e Quadrivio.

Risultati

Atletico Bellizzi – Real Bellizzi 2-0

Atletico Pisciotta – Akropolis 0-0

Leggi anche:

Sant’Aniello: storia e culto del patrono delle mamme tra Napoli e il Cilento

SV Atletico Agropoli – Quadrivio 2-2

Real Carilla – Sporting Club Palomonte 1-3

Pixous – Club Serre Calcio 0-3

Faraone – Calcio Campagna 1-1

Montecorice United – Sapri Soccer School Cilento 4-1

Classifica

Club Serre Calcio 24

Quadrivio 24

Pixous 21

Sporting Club Palomonte 20

SV Atletico Agropoli 20

Montecorice United 19

Atletico Bellizzi 16

Atletico Pisciotta 15

Akropolis 12

Real Carilla 11

Real Bellizzi 11

Calcio Campagna 9

Faraone 7

Sapri Soccer School Cilento 3

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Beffa sulla sirena per la Polisportiva Basket Agropoli: la capolista Sarno passa a Torchiara per un punto

Emozioni e Teddy Bear Toss nella prima gara dopo l'incendio del Pala…

Basilio Focaccia

Basilio Focaccia: il genio cilentano tra scienza e politica nell’anniversario della nascita

Da autodidatta a pioniere dell'ingegneria e senatore della Repubblica. La storia di…

Promozione: ecco cosa è successo nella quindicesima giornata

L'Agropoli scivola al quarto posto dopo il turno di riposo

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.