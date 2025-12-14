Prima categoria, undicesima giornata: il punto sul girone H

Nell’undicesima giornata di Prima categoria, girone H, l’Atletico Bellizzi vince il derby cittadino per 2 a 0. Sconfitta casalinga per la Pixous contro la capolista Club Serre a pari punti con il Quadrivio. Finisce in parità tra Atletico Pisciotta e Akropolis e tra SV Atletico Agropoli e Quadrivio.

Risultati

Atletico Bellizzi – Real Bellizzi 2-0

Atletico Pisciotta – Akropolis 0-0

SV Atletico Agropoli – Quadrivio 2-2

Real Carilla – Sporting Club Palomonte 1-3

Pixous – Club Serre Calcio 0-3

Faraone – Calcio Campagna 1-1

Montecorice United – Sapri Soccer School Cilento 4-1

Classifica

Club Serre Calcio 24

Quadrivio 24

Pixous 21

Sporting Club Palomonte 20

SV Atletico Agropoli 20

Montecorice United 19

Atletico Bellizzi 16

Atletico Pisciotta 15

Akropolis 12

Real Carilla 11

Real Bellizzi 11

Calcio Campagna 9

Faraone 7

Sapri Soccer School Cilento 3