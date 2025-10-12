Prima categoria, terza giornata: il punto sul girone H

Vince la Pixous GDP di misura sull'Atletico Pisciotta; sconfitte per l'Akropolis e SV Atletico Agropoli

A cura di Antonio Pagano

Nella terza giornata di Prima categoria, girone H, vince la Pixous GDP di misura sull’Atletico Pisciotta; sconfitte per Akropolis, sul campo del Real Bellizzi, e per la SV Atletico Agropoli contro lo Sporting Club Palomonte.

Risultati:

Real Bellizzi – Akropolis 1-0

Calcio Campagna – Real Carilla 3-2

Faraone – Atletico Bellizzi 0-0

Pixous GDP – Atletico Pisciotta 1-0

SV Atletico Agropoli – Sporting Club Palomonte 0-2

Club Serre Calcio – Montecorice United 1-0

Quadrivio – Sapri Soccer School Cilento 4-0

Classifica

Quadrivio 7

Club Serre Calcio 7

Pixous 7

Real Bellizzi 6

Sporting Club Palomonte 6

Faraone 4

Montecorice United 4

Calcio Campagna 4

Atletico Bellizzi 3

Akropolis 3 

SV Atletico Agropoli 3

Atletico Pisciotta 1

Sapri Soccer School Cilento 0

Real Carilla 0

