Prima categoria, terza giornata: il punto sul girone H

Nella terza giornata di Prima categoria, girone H, vince la Pixous GDP di misura sull’Atletico Pisciotta; sconfitte per Akropolis, sul campo del Real Bellizzi, e per la SV Atletico Agropoli contro lo Sporting Club Palomonte.
Risultati:
Real Bellizzi – Akropolis 1-0
Calcio Campagna – Real Carilla 3-2
Faraone – Atletico Bellizzi 0-0
Pixous GDP – Atletico Pisciotta 1-0
SV Atletico Agropoli – Sporting Club Palomonte 0-2
Club Serre Calcio – Montecorice United 1-0
Quadrivio – Sapri Soccer School Cilento 4-0
Classifica
Quadrivio 7
Club Serre Calcio 7
Pixous 7
Real Bellizzi 6
Sporting Club Palomonte 6
Faraone 4
Montecorice United 4
Calcio Campagna 4
Atletico Bellizzi 3
Akropolis 3
SV Atletico Agropoli 3
Atletico Pisciotta 1
Sapri Soccer School Cilento 0
Real Carilla 0