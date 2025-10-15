Prima Categoria: Roberto Maresca guida di nuovo l’Akropolis

Cambio tecnico in panchina, torna l'artefice della promozione. Sostituisce Giuseppe Campaiola

A cura di Maria Emilia Cobucci
Campaiola

L’A.S.D. Akropolis ha annunciato un cambio in panchina che segna un ritorno: Roberto Maresca è il nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico originario di Capaccio subentra a Giuseppe Campaiola, la cui gestione si è conclusa dopo tre giornate di campionato.

La decisione arriva in seguito a un avvio di stagione altalenante per la squadra cilentana. Nelle prime tre gare, l’Akropolis ha conquistato tre punti, frutto di una vittoria nella giornata inaugurale contro il Sapri e di due successive sconfitte patite contro lo Sporting Club Palomonte e il Real Bellizzi. La dirigenza ha quindi optato per un’inversione di rotta immediata per rilanciare le ambizioni del club.

Maresca: il ritorno dell’artefice della promozione

Per Roberto Maresca, si tratta di un gradito e atteso ritorno sulla panchina biancazzurra. Il tecnico è, infatti, l’artefice della brillante cavalcata della scorsa stagione, culminata con la promozione in Prima Categoria.

Tale traguardo fu raggiunto attraverso l’impegnativo percorso dei playoff, dove l’Akropolis si impose in finale sulla Fox Paestum. L’esperienza e la profonda conoscenza dell’ambiente Akropolis da parte di Maresca rappresentano le motivazioni chiave dietro la scelta della società.

Il ritorno di Maresca segna dunque l’inizio di un nuovo capitolo, con l’obiettivo dichiarato di riportare la squadra sulla traiettoria positiva che ha caratterizzato la precedente gestione e di stabilizzare il percorso della compagine di Prima Categoria.

