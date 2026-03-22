Prima categoria: decima giornata di ritorno, il punto sul girone H

Una giornata piena di gol. Nell’ultimo turno del campionato di Prima categoria, girone H, vince il Quadrivio con un tondo 5 a 0 sul campo del Faraone, vincono anche l’Atletico Pisciotta sul Sapri per 6 a 1, e l’SV Atletico Agropoli per 6 a 2 sul Real Bellizzi, che consolidano il quarto e quinto posto. Pari nella sfida al vertice tra Club Serre e Sporting Club Palomonte.

Risultati

Atletico Bellizzi – Akropolis 5-0

Atletico Pisciotta – Sapri Soccer School Cilento 6-1

Faraone – Quadrivio 0-5

Montecorice United – Real Carilla 2-4

SV Atletico Agropoli – Real Bellizzi 6-2

Pixous – Calcio Campagna 5-0

Club Serre Calcio – Sporting Club Palomonte 1-1

Classifica

Club Serre Calcio 52

Quadrivio 50

Sporting Club Palomonte 46

Atletico Pisciotta 42

SV Atletico Agropoli 41

Pixous 37

Montecorice United 35

Real Carilla 33

Atletico Bellizzi 32

Real Bellizzi 29

Calcio Campagna 20

Akropolis 14

Faraone 11

Sapri Soccer School Cilento 6