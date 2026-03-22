Prima categoria: decima giornata di ritorno, il punto sul girone H

Una giornata piena di gol. Nell’ultimo turno del campionato di Prima categoria, girone H, vince il Quadrivio con un tondo 5 a 0 sul campo del Faraone, vincono anche l’Atletico Pisciotta sul Sapri per 6 a 1, e l’SV Atletico Agropoli per 6 a 2 sul Real Bellizzi, che consolidano il quarto e quinto posto. Pari nella sfida al vertice tra Club Serre e Sporting Club Palomonte.
Risultati
Atletico Bellizzi – Akropolis 5-0
Atletico Pisciotta – Sapri Soccer School Cilento 6-1
Faraone – Quadrivio 0-5
Montecorice United – Real Carilla 2-4
SV Atletico Agropoli – Real Bellizzi 6-2
Pixous – Calcio Campagna 5-0
Club Serre Calcio – Sporting Club Palomonte 1-1
Classifica
Club Serre Calcio 52
Quadrivio 50
Sporting Club Palomonte 46
Atletico Pisciotta 42
SV Atletico Agropoli 41
Pixous 37
Montecorice United 35
Real Carilla 33
Atletico Bellizzi 32
Real Bellizzi 29
Calcio Campagna 20
Akropolis 14
Faraone 11
Sapri Soccer School Cilento 6