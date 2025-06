Presentata la programmazione sportiva inserita nel progetto “Eboli Città dello Sport Open 365”

Le Finali Beach Soccer Serie B del 20, 21 e 22 giugno e le Finali Bper Aibvc Beach Volley del 19, 20 e 21 settembre sono una occasione importante anche per la Città di Eboli che in qualità di ente capofila dell’accordo di partenariato sottoscritto all’inizio dello scorso mese di maggio, punta molto sulla programmazione per la promozione del benessere psico-fisico, dell’inclusione sociale e dello sviluppo sostenibile attraverso lo sport nella sua più nobile accezione del termine.

Sabato 12 luglio, invece, l’appuntamento è con la Coppa Italia di Beach Footvolley 2025. La gara è anche valida per la qualificazione alle Finali del Campionato Italiano per le prime 8 coppie.

Ieri pomeriggio presso l’arena che ospita Eboli Cult, in piazza della Repubblica a Eboli, alla presentazione ufficiale della programmazione del progetto “Eboli Città dello Sport Open 365” è stato presentato anche lo Staff di Sport Open con Christian Noschese in qualità di referente per i rapporti con le associazioni e Michele Senatore per la parte che riguarda le caratteristiche e le competenze dei singoli appuntamenti sportivi. Il sodalizio è guidato da Daniele Sgroia, patron di Bagno Trentotto e presidente della ASD Gli Amici del mare, associazione capofila dell’accordo di partenariato che annovera tra le sue fila anche la A.S.D. Rampikevoli, la A.S.D. Aurora Triathlon, la A.S.D. Sport Sun e la A.S.D. Diesse, tutte realtà sportive attive nell’area di Eboli e della Piana del Sele.

Insieme a decine di atleti e collaboratori, presenti anche i referenti del Team Boxing Riviello con il presidente Mariarosaria Gambardella e Vito Riviello che il prossimo autunno entrerà ufficialmente a far parte del sodalizio associazionistico sportivo.

La programmazione

L’edizione 2025 dell’ambizioso progetto sportivo prende il via già domenica 23 marzo, con l’evento di apertura dedicato allo Short Track – Sport Open 365, organizzato con maestria dalla ASD Rampikevoli MTB.

Ma se c’è attesa per la tre giorni del 20, 21 e 22 giugno con l’appuntamento di caratura regionale di Beach Soccer U15-U17- Femminile e per il Campionato regionale di Beach Soccer – Serie B – Lnd Campania. coordinato e organizzato dalla Asd Diessee per l’evento di sabato 28 giugno con “Boxing under the stars” e il Team Boxing Riviello che mette in circuito gli atleti del sodalizio sportivo, ragazzi e adulti impegnati nelle fasi degli allenamenti e dei circuiti sportivi, l’attesa cresce anche per la tre giorni 4, 5 e 6 luglio col Sup Race, appuntamento regionale, ancora una volta strutturato e coordinato dalla Asd Gli Amici Del Mare. Nelle stesse date, il 4,5 e 6 luglio, inoltre, Bagno Trentotto accoglie e ospita anche l’appuntamento regionale di Beach Soccer 3 Vs 3 Femminile a cura della Asd Diesse.

La Coppa Italia di Beach Footvolley 2025, invece, si svolge a Eboli il prossimo sabato 12 luglio presso il Bagno Trentotto, in palio un montepremi di 2.000,00 euro per il doppio maschile. La gara, inoltre, è anche valida per la qualificazione alle Finali del Campionato Italiano per le prime 8 coppie.

I primi tre giorni di agosto, 1, 2 e 3 c’è Summerland, evento inserito nel calendario della attività che ricadono sempre nell’accordo di partenariato “Eboli Città dello Sport Open 365”.

Il 19, 20 e 21 settembre evento nazionale con le Finali Beach Volley – Aibvc – Bper organizzato dalla Asd Sport Sun. Negli stessi giorni, inoltre, tre giorni di SPORT OPEN DAY manifestazione nazionale inserita nell’accordo di partenariato che promuove le buone pratiche sportive, insieme al turismo e alla cultura.

La programmazione di “Eboli Città dello Sport Open 365” però ha coinvolto atleti e team sportivi anche il18 e il 19 aprile, con la Tappa ufficiale AIBVC- Beach Volley: L1 maschile 2×2 con montepremi, organizzata in collaborazione con la ASD Sport Sun.

Dal 31 maggio al 02 giugno, inoltre, si è svolto il Vela Day appuntamento organizzato dalla Asd Gli Amici Del Mare. L’1 giugno, invece, la Asd Aurora Triathlon ha portato in scena una appassionata gara di Triathlon. Dal 9 al 13 giugno, Bagno Trentotto ha ospitato la ormai consueta iniziativa “Il mare arriva in aula” con la firma di ASD Gli amici del Mare e l’8 giugno, a cura della Rda – Underground Concept l’appuntamento è stato con “Benessere vista mare”: il pilates e le buone pratiche dello sport.

Le dichiarazioni

Mario Conte, Sindaco di Eboli: «Questo tipo di iniziative aiutano la crescita della nostra fascia costiera. L’attenzione che queste manifestazioni accendono è un vero e proprio volano per la trasformazione di quest’area, rendendola maggiormente attrattiva, con imprenditori che possano trovare interessante investire nel nostro territorio. Anche con iniziative come quella che viene presentata nell’ambito del progetto Eboli Città dello Sport Open possiamo programmare investimenti e sviluppo».

Vincenzo Consalvo, assessore alla fascia costiera e demanio: «Se da un lato registriamo una sorta di blocco del percorso Masterplan, dall’altro mi piace sottolineare le numerose attività dell’Amministrazione comunale, che ha messo in campo il piano di gestione forestale, l’accordo con il vicino Comune di Battipaglia per la fascia costiera. Poi avremo il PAD e successivamente una conferenza di servizi per programmare gli interventi sull’area pinetata. Queste lodevoli iniziative sportive che danno lustro alla nostra città vanno sempre sostenute e promesse».

Lucilla Polito, assessore allo sport: «Abbiamo voluto firmare questo accordo di partenariato in quanto riteniamo che si tratti di un’iniziativa importante e che questo sia lo strumento migliore per dare solidità e continuità ai progetti. L’attenzione allo sport su tutto il territorio è importante per il coinvolgimento diffuso ed in questa ottica voglio sottolineare la grande partecipazione delle scuole che questa organizzazione è riuscita a coinvolgere e integrare».Daniele Sgroia, patron di Bagno Trentotto e presidente della ASD Gli Amici del mare: «L’accordo di partenariato parte da lontano, prende le mosse dall’idea iniziale di portare le attività motorie nelle scuole. Oggi lo abbiamo voluto in una forma aperta, perché le associazioni sportive hanno questa vocazione che punta al coinvolgimento. Questo progetto lega le associazioni sportive ad una città che parla di benessere, rispetto, inclusione e formazione. La programmazione affidata ad esperti di settore è ambiziosa e molto interessante e pone l’accento sulla integrazione e la partecipazione su larga scala da parte di chi insieme a noi da anni crede nelle potenzialità dello sport anche come strumento di crescita collettiva».