Postiglione, Comune in Crescita: tra opere realizzate e nuovi progetti in cantiere. Il bilancio dell’amministrazione Cennamo

Postiglione è un comune attivo e in crescita. Lo dimostrano, ancora una volta, le tante opere di utilità pubblica realizzate e quelle finanziate e che diventeranno presto realtà. L’impegno dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Carmine Cennamo, è massimo per portare a compimento un processo di valorizzazione del territorio avviato in maniera virtuosa e concreta.

Tante le opere realizzate e tante ancora da realizzare

Tutta la macchina comunale è attiva per raggiungere questo scopo ed è con entusiasmo che ha annunciato un altro importante traguardo raggiunto:

-il Comune di Postiglione ha avviato l’iter che permetterà all’ente di acquisire la Caserma e quindi di predisporre e avviare tutti gli interventi di recupero, miglioramento e ristrutturazione dell’edificio. E’ già stato firmato il preliminare di vendita e la spesa non graverà sul bilancio comunale poiché i costi saranno ammortizzati con i compensi dell’affitto che l’ente percepirà dalla Prefettura. La riqualificazione degli spazi pubblici che tornano ad essere il cuore pulsante dello sviluppo sociale è sotto gli occhi di tutti e insieme alla Caserma ci sono altre novità importanti:

– Il Centro Storico di Postiglione sarà riqualificato con i lavori per la rete idrica e fognaria e il rifacimento della pavimentazione reso possibile grazie a dei fondi PNRR stanziati dalla Regione Campania per l’opera per un importo che ammonta a circa 760.000,00 euro;

– grazie ad un finanziamento di 1.389.821,00 euro, stanziati con fondi PNRR, sarà realizzata una palestra per la Scuola di Viale Martiri Postiglionesi;

– grazie ad un ulteriore finanziamento, stanziato con fondi PNRR per un importo di 1.008.000,00, saranno effettuati i lavori di riconversione dell’ex Scuola di località Zonzo che diventerà un asilo nido;

– anche gli spazi inutilizzati dell’edificio scolastico “M. L. King” saranno riconvertiti grazie a fondi PNRR per un totale di 388.545,00 euro di cui l’ente è risultato beneficiario e che ci permetteranno di restituire alla comunità una nuova mensa scolastica.

“E’ evidente che nel nostro Comune sta prendendo sempre più forma una visione di sviluppo destinata a durare nel tempo e sono tanti i progetti che hanno visto la luce o sono in fase avanzata di realizzazione, segno di un’attenta e instancabile pianificazione, segno di un lavoro costante pensato per il benessere dei cittadini, per il presente e per il futuro di Postiglione. Continueremo, senza fermarci, su questa strada. Postiglione ha tante risorse e noi abbiamo il dovere di potenziarle, di farle crescere, di trasformarle in solide opportunità di sviluppo per tutti” ha fatto sapere il primo cittadino.