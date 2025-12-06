Poste: a Battipaglia l’annullo filatelico dedicato alla celebrazione di Santa Maria della Speranza

Dalle ore 9.00 alle ore 13.30, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo spazio allestito in piazza Amendola – 84091 Battipaglia

Poste Italiane

In occasione della manifestazione “La citta’ di Battipaglia celebra Santa Maria della Speranza”, a Battipaglia, lunedì 8 dicembre, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo, con un bollo speciale con la dicitura: “La citta’ di Battipaglia celebra Santa Maria della Speranza – 8.12.2025 – 84091 Battipaglia”, richiesto dal Comune di Battipaglia.

Nello stesso giorno dalle ore 9.00 alle ore 13.30, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo spazio allestito in piazza Amendola – 84091 Battipaglia (SA).

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a Poste Italiane S.p.A. / U.P. Battipaglia / Sportello Filatelico in via Giacomo Matteotti, 1 – 84091 Battipaglia.

