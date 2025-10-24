Pooh 60: I festeggiamenti per un anniversario da record, 14 date e un doppio appuntamento al PalaSele

I Pooh, una delle band più longeve e amate di sempre, si preparano a celebrare un traguardo storico: 60 anni di carriera, successi ed emozioni, dal 1966 al 2026. L’anno 2026 sarà scandito da una serie di importanti festeggiamenti e sorprese per onorare questa straordinaria longevità.

L’evento centrale sarà la serie di appuntamenti live denominata “POOH 60 – La nostra storia”. Si tratta di un tour speciale che vedrà Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli protagonisti di ben 14 date totali nei palasport italiani, anticipate da una doppia data 0.

Un viaggio musicale attraverso 60 anni di amicizia e canzoni

Il tour si svolgerà tra settembre e ottobre 2026 e rappresenterà un vero e proprio viaggio musicale che ripercorrerà l’intera storia della band. Le loro canzoni, che hanno unito diverse generazioni e sono diventate la colonna sonora della vita di milioni di persone, saranno il cuore dello spettacolo.

In ciascuna delle 6 città toccate dal tour sono previsti due concerti, che si preannunciano ricchi di sorprese. Per garantire un’esperienza unica e diversa al pubblico, i due live nella stessa città avranno una scaletta dei brani differente.

Doppio appuntamento al PalaSele di Eboli e dettagli sulla vendita

La Campania è inclusa nell’itinerario con un doppio appuntamento fissato al PalaSele di Eboli per il 27 e 28 ottobre 2026.

I biglietti per tutte le date del tour sono disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 16:00 di oggi, venerdì 24 ottobre, sia sul circuito TicketOne che nei punti vendita abituali. RTL 102.5 è stata confermata come media partner ufficiale di “POOH 60 – La nostra storia”.

Grafiche e uscite discografiche per ripercorrere la storia

L’anniversario sarà celebrato anche attraverso tutti gli elementi visivi e sonori dei concerti. Le grafiche, le scenografie e le immagini di “POOH60 – La nostra storia” saranno studiate per ripercorrere i 60 anni della band, richiamando l’iconico tour del 1991 che festeggiava i 25 anni di carriera del gruppo.

L’anno di celebrazioni non mancherà di riservare novità anche sul fronte discografico, con l’annuncio di uscite antologiche e altre sorprese, pensate per ripercorrere l’intera storia dei Pooh attraverso le loro straordinarie canzoni.

I Pooh: una storia di successi e innovazione

Nati nel 1966 da un’idea di Valerio Negrini, i Pooh vantano una carriera sbalorditiva, con oltre 100 milioni di dischi venduti e un elenco imponente di premi e riconoscimenti.

Nel corso dei decenni, la band si è distinta come vera e propria “pioniera”, introducendo rivoluzioni nei loro spettacoli dal vivo, affrontando temi innovativi nei loro brani e facendo un uso lungimirante della tecnologia moderna e della multimedialità.

I prossimi appuntamenti al PalaSele di Eboli

L’attesa per l’evento dei Pooh si inserisce in un calendario ricco di grandi nomi già annunciati al PalaSele di Eboli tra il 2025 e il 2026, a cura di Anni 60 produzioni.

Tra i prossimi show spiccano le tre date di Marco Mengoni (2, 4 e 5 novembre 2025, con la prima data già sold out), seguite da Elodie (8 novembre) ed Elisa (18 novembre), che tornerà anche nel 2026 (9 maggio). Il 28 novembre segna la partenza del tour “MarraPalazzi25” di Marracash, alla sua prima volta a Eboli, così come per Annalisa (2 dicembre) con il suo “CAPITOLO I”.

Il 2026 vedrà, inoltre, gli show già sold out di Achille Lauro (4 marzo) e Olly (28 marzo), le partenze dei tour di Umberto Tozzi (5 marzo) e Marracash (28 novembre), l’arrivo dell’Arena Tour di Luché (23 marzo) e il ritorno di Renato Zero (4 aprile) con “L’ORAZERO IN TOUR”. Spazio anche all’opera popolare Notre Dame De Paris (18 e 19 aprile), a Blanco (5 maggio) e alla già citata Elisa. L’agenda si estende fino al 2027, con il grande ritorno di Laura Pausini (9 novembre 2027) con il “IO CANTO WORLD TOUR 2026/2027”.