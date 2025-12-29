Ponte Tanagro a Padula: l’Associazione Schierarsi segnala all’ANAC il fermo dei lavori, avviata istruttoria

Nel corso dell’anno, l’Associazione Schierarsi ha profuso il proprio impegno facendo proprie le istanze della comunità e portandole presso le istituzioni. Particolare attenzione è stata riservata alla trasparenza e al monitoraggio di un’importante opera infrastrutturale, a tutela dei cittadini del Vallo di Diano, che hanno subito e continuano a subire un grave pregiudizio a causa della mancata esecuzione dei lavori di rifacimento del Ponte sul fiume Tanagro lungo la SP51, a Padula.

Avviata istruttoria

L’Associazione ha segnalato il fermo dei lavori all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che ha ritenuto opportuno avviare un’istruttoria, richiedendo la documentazione necessaria alla Provincia di Salerno-Stazione appaltante. L’istruttoria è in corso e l’Associazione resta in attesa del responso ufficiale.

Questo intervento si inserisce nel quadro di un impegno continuo volto a garantire trasparenza, vigilanza civica e informazione alla cittadinanza, sottolineando l’importanza di difendere gli interessi della comunità valdianese e monitorare l’operato delle istituzioni pubbliche.

La Piazza Cilento-Vallo di Diano continuerà a seguire la vicenda e ad informare la cittadinanza sugli sviluppi, confermando il proprio ruolo attivo a tutela della collettività.

I ringraziamenti

“In occasione della conclusione dell’anno, l’Associazione Schierarsi – Piazza Cilento e Vallo di Diano augura alle Comunità cilentana e valdianese serenità, fiducia nel futuro e rinnovata energia per affrontare le sfide del nuovo anno, con l’impegno condiviso di costruire insieme una comunità più trasparente e partecipativa.

Ringrazia inoltre le Istituzioni e gli Organi di informazione, che svolgono un ruolo fondamentale in questo percorso condiviso di trasparenza e partecipazione civica, augurando loro un buon 2026 ed un continuo e proficuo impegno per la collettività“.