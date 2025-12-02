Pollica: Ilaria Radano è Miss Dieta Mediterranea 2025

Ilaria Radano, 16 anni di Pollica è Miss Dieta Mediterranea 2025. Studentessa al Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Vallo della Lucania .Ilaria si racconta come brava a preparare i dolci e la lasagna. Le finaliste si sono ritrovate, presso l’Alin Village di Vallo della Lucania, magistralmente gestito da Vittorio Speranza ed hanno portato in passerella alcuni piatti tipici Cilentani per il piacere del palato dei giurati e dei tanti ospiti accorsi per il gustosissimo Evento organizzato dalla mente geniale di Lino Miraldi, Patron della prestigiosa kermesse Miss Cilento, Vallo di Diano e Alburni, giunta quest’anno alla 23° edizione.

Tra bellezza e piatti tipici della tradizione

I giurati e i commensali hanno dovuto assaggiare: la Mozzarella inda a Murtedda di Novi Velia con Soppersta di Gioi Cilento, Foglie e patane, la scarola “scuppittiata” re Santa Barbara, i Fusilli di Felitto con sugo “vedovo”, pasta e fagioli Borlotti di Montano Antilia, la mulignana mbuttunata della piana di Paestum con formaggio caprino di Piaggine, insalata di ceci di Cicerale con cipolla di Vatolla.

Ancora, patane a lu furno arrecanate, cannolo cilentano, frutta secca (noci di Ceraso e fichi di Prignano Cilento) e per chiudere struffoli, scauratieddi e pastorelle preparate per l’occasione dalla brava chef della Alin Village; il tutto accompagnato da pane casereccio di Rofrano e innaffiato da vino locale dei vitigni “autoctoni” di Pellare. Le Miss in gara poi hanno descritto la ricetta dei piattiche hanno fatto sfilare accompagnate dal Sax di Daniele Niglio.

“Abbiamo voluto festeggiare così i 15 anni della Dieta Mediterranea come Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO – dichiara l’organizzatore Lino Miraldi – la Dieta Mediterranea oggi è un vero e proprio stile di vita.

Adottare la Dieta Mediterranea significa fare una scelta consapevole: unire gusto, piacere e salute in un percorso quotidiano semplice ma efficace. Non si tratta di una dieta restrittiva, ma di un invito a riscoprire il cibo vero, stagionale e vario.

Ogni pasto diventa un’opportunità per prendersi cura di sé, trasformando la nutrizione in uno stile di vita duraturo e appagante. Scegliere la Dieta Mediterranea significa scegliere di vivere meglio, con leggerezza, energia e serenità, nutrendo corpo e mente con alimenti che rispettano la natura e il piacere di mangiare”.