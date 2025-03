Pollese Femminile, Piera Bosco: “Guardiamo al futuro con ottimismo” | VIDEO

La Pollese in questa stagione ha creato una squadra al femminile, che disputa il torneo di calcio a 5 di Serie C in Basilicata. Nella prima partita stagionale il quintetto di Polla ha battuto la vincitrice del campionato, ovvero, il Pisticci dimostrando di potersela giocare alla pari con tutte le squadre del torneo.

Poi qualche defezione di troppo, causa infortuni, ha fatto la speranza di poter competere per il primato. Abbiamo raggiunto, per una piccola intervista, la calcettista Piera Bosco, che ha vestito in passato le maglie di Padula, Evolution Soccer Pontecagnano, Gelbison, Dinamo Sorrento, Fénix Santa Maria e Salernitana.

Il capitano classe ’99, del quintetto della Pollese, che difenderà i colori della Basilicata al prossimo ‘Torneo delle Regioni’, ha fatto un breve punto ai nostri microfoni su questa stagione e sul futuro delle ‘sue’ ragazze vogliose di proseguire il percorso intrapreso in questi mesi.