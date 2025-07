Polla Summer Camp: torna l’appuntamento per famiglie e bambini, domani la presentazione

Giovedì 3 luglio, alle ore 17:30, presso l’Aula Consiliare Santa Chiara del Comune di Polla, si terrà la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione del Polla Summer Camp.

Le novità

Il Comune di Polla, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Sentiero, illustrerà le attività e le novità del campo estivo rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni, al via lunedì 7 luglio. Il Polla Summer Camp rappresenta ormai un appuntamento atteso da molte famiglie: un’esperienza educativa e ricreativa che ogni anno coinvolge decine di bambine e bambini in attività all’aria aperta, laboratori, giochi ed escursioni. L’edizione 2025 introduce una formula rinnovata, basata su settimane tematiche, pensata per offrire ai partecipanti un’estate ancora più ricca di stimoli, esperienze e occasioni di crescita.

La conferenza stampa

Alla conferenza stampa interverranno il Sindaco Massimo Loviso, il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Corleto, l’Assessore Antonio Filpo e Fiore Marotta, Presidente della Cooperativa Il Sentiero. Nel corso dell’incontro saranno presentati il calendario delle attività, le modalità di partecipazione e le cinque escursioni esterne previste, che arricchiranno ulteriormente il programma.

Le dichiarazioni

«Da lunedì 7 luglio prenderà il via la quinta edizione del Polla Summer Camp, organizzato dall’Amministrazione Comunale e rivolta quest’anno ai bambini dai 3 agli 11 anni. Un’opportunità importante per le famiglie, e soprattutto per i bambini, di vivere il mese di luglio all’insegna del gioco, della socialità e delle nuove esperienze – dichiara Giovanni Corleto, Presidente del Consiglio Comunale di Polla –. Ormai il Polla Summer Camp è una realtà consolidata e molto attesa: ogni anno, già da maggio, i bambini iniziano a chiedere quando inizierà. Quest’anno abbiamo introdotto alcune importanti novità, come le settimane tematiche e ben cinque escursioni esterne, per arricchire l’offerta educativa e ludica. Il nostro intento è duplice: da un lato regalare ai bambini momenti felici che porteranno con sé nel tempo, dall’altro offrire un supporto concreto alle famiglie, contribuendo a contrastare l’isolamento e la dipendenza dagli schermi. Vogliamo che i bambini tornino a incontrarsi, a giocare insieme, a riconoscersi nei legami autentici. Anche quest’anno, il Polla Summer Camp sarà un’esperienza unica.»

«La collaborazione con il Comune di Polla è per noi una certezza ormai consolidata – commenta Fiore Marotta, Presidente della Cooperativa Il Sentiero – Ogni anno lavoriamo insieme per offrire un servizio che non è solo un’occasione di svago, ma una vera esperienza educativa. Il campo estivo rappresenta un sostegno concreto per le famiglie, che possono contare su uno spazio sicuro e stimolante per i propri figli, e per i bambini è un’opportunità preziosa per imparare, esplorare, socializzare. Il nostro impegno è quello di costruire un’estate ricca di contenuti, attività ludiche e momenti di crescita condivisa.»