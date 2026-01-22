Polla: l’amministrazione comunale intitola al “Sorriso di Samuele” un’aula della scuola primaria

L’Amministrazione comunale di Polla, ha deciso di rendere eterno il ricordo del piccolo Samuele Marcelli all’interno della sua scuola. Con voto unanime della Giunta, è stata infatti approvata l’intitolazione di un’aula della Scuola Primaria “San Pietro” al “Sorriso di Samuele”, il bambino di nove anni scomparso nei mesi scorsi.

Ecco chi era il piccolo Samuele

Samuele frequentava proprio quell’istituto e, nonostante la grave patologia rara con cui conviveva, aveva saputo donare a tutti un esempio straordinario di forza, dolcezza e amore per la vita.

L’iniziativa

Il suo sorriso, diventato simbolo di speranza per compagni di classe, insegnanti e per l’intera comunità, continuerà così ad accompagnare idealmente le giornate scolastiche di tanti bambini.

Intitolare un’aula al suo nome non rappresenta soltanto un omaggio affettuoso, ma anche una scelta educativa precisa: trasformare il dolore in testimonianza, il ricordo in valore, la fragilità in insegnamento.