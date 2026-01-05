Polla: il “Treno della Gioia” fa tappa all’ospedale Curto, ecco l’iniziativa dei volontari della Croce Rossa

Un’ondata di sorrisi, colori ed emozioni ha attraversato questa mattina i corridoi dell’Ospedale “Luigi Curto” di Polla grazie all’iniziativa “Il Treno della Gioia”, promossa dai volontari della Croce Rossa Italiana, Comitato di Salerno, Gruppo di Polla, insieme al Gruppo Clown “Le Risposte Improbabili”.

La giornata

I volontari hanno fatto visita ai reparti di Pediatria, Ginecologia, Medicina e Geriatria, portando con sé non solo giochi e libri, ma soprattutto calore umano e vicinanza. Per la prima volta, i clown sono entrati all’interno dell’ospedale di Polla, regalando ai pazienti, piccoli e grandi, un’esperienza nuova e profondamente significativa, capace di alleggerire anche solo per qualche istante il peso della degenza.

Un’iniziativa solidale

Fondamentale il contributo delle tante persone che hanno aderito con sensibilità all’iniziativa, donando giochi, libri e materiale destinato ai pazienti. Un segno concreto di comunità e partecipazione che ha reso possibile questo viaggio di solidarietà.

Parole di gratitudine sono state espresse nei confronti del Direttore Sanitario dell’Ospedale “Luigi Curto” di Polla, dott. Luigi Mandia, del Primario del reparto di Pediatria, dott. Teodoro Stoduto, e di tutto il personale sanitario dei reparti coinvolti, per la disponibilità, l’accoglienza e la collaborazione dimostrata. Ancora una volta, la solidarietà ha dimostrato di saper arrivare ovunque, anche nei luoghi più delicati, ricordando che un sorriso può diventare una cura preziosa.