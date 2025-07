Polla, donna investita nei pressi dell’ospedale: diverse le fratture riportate

Una donna è stata investita questa mattina a Polla, lungo la strada principale che attraversa il paese, nei pressi dell’ospedale. L’incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire.

La ricostruzione

Alla guida dell’auto che l’ha travolta c’era un uomo che si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato la donna al vicino ospedale di Polla. I medici del Pronto soccorso hanno riscontrato diverse fratture, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno effettuando accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.