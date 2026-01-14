Polla: all’ospedale “Curto” una giornata per la donazione del sangue

La Croce Rossa Italiana, in collaborazione con il Vespa Club di Polla, lancia un appello alla comunità: donare sangue per salvare vite. Un gesto semplice, rapido e profondamente umano, capace di trasformarsi in un aiuto concreto per chi si trova in situazioni di emergenza.

Un gesto che vale più di un viaggio

Immagina di essere in sella alla tua Vespa, il vento sul viso e la sensazione di libertà che solo la strada sa regalare. Ora immagina di poter condividere quella stessa libertà con chi lotta per la propria salute. Donare sangue significa offrire una possibilità, un nuovo inizio, una speranza reale.

Perché il sangue è un bene insostituibile

Il sangue non ha alternative: è l’unico “carburante” che permette al corpo umano di funzionare. Quando manca, l’unica risorsa è la generosità dei donatori. Le necessità possono essere improvvise e imprevedibili, per questo gli ospedali devono poter contare su scorte sempre adeguate. Una donazione può davvero cambiare il destino di una persona.

L’appuntamento di domenica 18 gennaio

Per rispondere alle esigenze del territorio, è stata organizzata una donazione straordinaria di sangue, domenica 18 gennaio dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso il Centro trasfusionale dell’Ospedale “Curto” di Polla. Un appuntamento importante, aperto a tutti coloro che desiderano contribuire con un gesto concreto di solidarietà. Per partecipare è possibile prenotare la propria donazione attraverso l’apposito modulo.