Polisportiva Santa Maria, valzer di nuovi arrivi: i rinforzi per mister Ferrara

Si rafforza sul mercato la Polisportiva Santa Maria. Arrivano sei nuovi giocatori

A cura di Manuel Chiariello
Michael Pappalardo

La Polisportiva Santa Maria rinforza la propria rosa in vista del proseguo della stagione. La società giallorossa ha ufficializzato l’acquisto di ben sei nuovi arrivi. Si tratta dei centrocampisti Michael Pappalardo (classe 2004) e Antonio Caprioli (classe 1992), i difensori Giuseppe Piccolo (classe 2006) e Agustin Godoy (classe 1998)  e gli esterni offensivi Cristian Noletta (classe 2005) e Emanuele Vona (classe 2007).

I rinforzi

Tutti i neo arrivato sono già a disposizione di mister Ferrara, pronti a scendere in campo per il proseguo del campionato. Attualmente la compagine giallorossa è ancora a caccia del suo primo successo stagionale, con 3 punti racimolati finora frutto di tre pareggi e due sconfitte. Sabato, davanti al proprio pubblico, arriverà il Castelpoto.

