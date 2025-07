Polisportiva Santa Maria: il primo colpo di mercato è Stefano Marrocco

La Polisportiva Santa Maria mette a segno il primo colpo del suo mercato dando il benvenuto a Stefano Marrocco, attaccante classe 1991, che già in passato ha vestito la maglia giallorossa.

Il percorso

Giocatore di assoluta esperienza e carisma, nel corso della sua carriera ha militato in squadre come Agropoli, Castel San Giorgio, Sapri, Salernum Baronissi, e nell’ultima stagione si è diviso tra Calpazio ed Ebolitana.

“Il ritorno a Santa Maria mi riempie d’orgoglio. Qui ha costruito tanti bei ricordi, ma ora sono già pronto a raccogliere la nuova sfida. Un ringraziamento speciale alla società per aver creduto in me. Dimostrerò tutto sul campo, insieme ai i miei compagni”, annuncia Marrocco.