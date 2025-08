Polisportiva Santa Maria e Margiotta di nuovo insieme: l’attaccante torna giallorosso

La Polisportiva Santa Maria ritrova Vincenzo Margiotta. L’attaccante, classe 1981, dopo aver indossato già in passato la maglia giallorossa con diverse stagioni da protagonista, culminate con la promozione in Serie D nel 2020, torna al “Carrano”. Esperienza e fiuto del gol al servizio di mister Nicoletti che lo ha già a disposizione per il ritiro pre campionato che è iniziato in questi giorni. In giornata è giunta anche la sua rescissione consensuale con il Campagna, formazione con la quale era arrivata la firma qualche settimana fa.

“Tornare a Santa Maria è per me un orgoglio. Ho lasciato bellissimi ricordi in questa piazza che non mi ha mai fatto mancare il supporto e l’affetto. I tifosi mi conoscono già e sanno che darò tutto per la maglia giallorossa”, annuncia Vincenzo Margiotta al momento della firma.