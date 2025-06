Polipetti all’uncinetto per i neonati di Polla: gesto d’amore dall’associazione “L’arte nelle mani”

Ieri mattina, presso il reparto di Pediatria dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, si è svolta una speciale donazione da parte dell’Associazione “L’arte nelle mani”, un gruppo di donne e bambine appassionate all’arte del ricamo. Con grande entusiasmo e affetto, le rappresentanti dell’associazione hanno consegnato al Primario, il dottor Teodoro Stoduto, e alla dottoressa D’Alvano, dei piccoli “Polipetti all’uncinetto”, realizzati con tecniche amigurumi, destinati ai neonati del reparto.

“Polipetti all’uncinetto”

Questi piccoli e colorati “Polipetti” sono stati donati come terapia benefica, nata in Danimarca come Octopus-Therapy, e sono stati creati appositamente per offrire conforto ai neonati e ai loro genitori. Studi medici e osservazioni cliniche hanno dimostrato che, stringendo con le manine i tentacoli di questi polipetti, i neonati trovavano un ricordo rassicurante del cordone ombelicale, il quale favoriva un senso di sicurezza e tranquillità.

La terapia con “Polipetti all’uncinetto” si è rivelata efficace nel calmare i neonati, contribuendo a regolare il battito cardiaco e a migliorare l’ossigenazione, favorendo così un ambiente più sereno e rassicurante per i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Le rappresentanti dell’associazione hanno ringraziato il dottor Stoduto, i medici e gli infermieri del reparto di Pediatria, che hanno accolto con entusiasmo e disponibilità il progetto, riconoscendone il valore terapeutico.

L’Associazione “L’arte nelle mani”

L’Associazione “L’arte nelle mani” ha ringraziato tutte le volontarie che hanno dedicato tempo e passione alla realizzazione dei “Polipetti”, testimoniando ancora una volta come l’arte e il cuore possano contribuire a rendere il percorso di cura più umano e accogliente.

Un gesto di grande solidarietà, che ha sottolineato l’importanza dell’arte come strumento di cura e di conforto, portando un sorriso e una carezza a chi ne aveva più bisogno.

Intanto, da alcuni giorni, sulle finestre del corridoio esterno del Nido dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla fanno bella mostra di sé colorati disegni di cicogne che portano bambini: un simbolo di buon augurio e un tocco di dolcezza pensato per rendere il Punto nascita ancora più accogliente, anche dal punto di vista estetico.

L’iniziativa rientra in un più ampio impegno per valorizzare e rafforzare il servizio, che sembra ormai scongiurato dal rischio di chiusura. A conferma di questa volontà, sono in arrivo nuove poltrone per l’allattamento, pensate per offrire maggiore comfort alle mamme e creare un ambiente sempre più a misura di famiglia.