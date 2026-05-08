Playoff promozione, porte chiuse per Atletico Pagani – Agropoli

Il verdetto della Questura è arrivato nelle ultime ore: la sfida tra Atletico Pagani e Agropoli, valevole per il primo turno dei playoff del campionato di Promozione, si disputerà a porte chiuse. La decisione è stata adottata ufficialmente per l’impossibilità di garantire i necessari standard di ordine pubblico in presenza di una massiccia affluenza di sostenitori. La cornice dell’incontro sarà il piccolo impianto sportivo di Pregiato, situato a Cava de’ Tirreni.

Il regolamento e gli scenari della sfida

Il fischio d’inizio della gara è programmato per le ore 16:30. Per l’Agropoli il margine di errore è inesistente: i delfini sono obbligati a vincere per proseguire il proprio cammino verso la categoria superiore. Il regolamento del torneo favorisce infatti la squadra meglio piazzata al termine della stagione regolare. In caso di successo dell’Atletico Pagani, o qualora il match dovesse terminare in pareggio anche dopo la disputa dei tempi supplementari, a passare il turno sarà la formazione di casa. La compagine che uscirà vincitrice da questo confronto dovrà poi misurarsi nella finale contro il Pontecagnano.