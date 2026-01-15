Pisciotta: inaugura un nuovo spazio giochi. Un luogo per giocare e imparare

Il Comune di Pisciotta annuncia l’apertura di un nuovo punto di riferimento per l’infanzia e le famiglie del territorio. Il prossimo 19 gennaio 2026, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, si terrà la presentazione ufficiale dello Spazio Giochi, presso l’edificio scolastico di via Nello Infante. L’iniziativa rappresenta un passo avanti nel potenziamento dei servizi educativi locali.

Caratteristiche e finalità del servizio educativo

Il servizio è stato progettato per rispondere alle esigenze primarie dei bambini in una fascia d’età estremamente delicata, quella compresa tra i 6 e i 36 mesi. L’obiettivo principale, fanno sapere da palazzo di città, è garantire un ambiente sicuro e stimolante che favorisca la socializzazione, lo sviluppo armonico e l’acquisizione delle prime autonomie. Attraverso un percorso strutturato, lo Spazio Giochi punta a coniugare l’aspetto ludico con quello formativo, assicurando ai piccoli utenti un’esperienza di crescita completa.

Attività laboratoriali e offerta formativa

L’offerta educativa dello Spazio Giochi di via Nello Infante non si limita alla semplice accoglienza, ma si articola in una serie di attività mirate. Il programma prevede infatti il ricorso al gioco come strumento di apprendimento, affiancato da attività laboratoriali manuali, espressive e percorsi di prima alfabetizzazione.

Questo approccio integrato è pensato per stimolare le capacità cognitive e creative dei bambini fin dai primi mesi di vita, all’interno di un contesto collettivo protetto e professionale.

Calendario e orari di apertura per l’anno 2025/26

Per quanto riguarda l’organizzazione temporale, il servizio sarà operativo per l’intero anno educativo 2025/26. La struttura garantirà la propria attività dal lunedì al venerdì, con una copertura di 4 ore giornaliere, precisamente nella fascia oraria che va dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Questa articolazione oraria è stata definita per conciliare i tempi di cura dei minori con le necessità quotidiane delle famiglie, assicurando continuità educativa e assistenza qualificata nel comune cilentano.