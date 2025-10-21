Piano di Zona S9, al via i micronidi, la coordinatrice Di Luca: “E’ un fiore all’occhiello”

È partito ufficialmente, in diversi comuni afferenti al Piano di Zona Ambito S9, il servizio dei micronidi.

Il progetto

Un’attività che coinvolge a pieno le operatrici dell’ambito, e la cooperariva Tertium Millennium gestore del servizio, e che soprattutto rappresenta un fiore all’occhiello tra i servizi erogati dall’ambito S9, a titolo completamente gratuito.

Soddisfatta la coordinatrice, Di Luca

“Il servizio del micronido è attivo in dieci diversi comuni dell’ambito S9, un numero che ogni anno tende ad aumentare – ha affermato la coordinatrice del Piano di Zona ambito S9 Gianfranca Di Luca – È un servizio completamente gratuito per le famiglie appartenenti all’ambito S9 che ne possono usufruire da ormai 6 anni.

Si tratta di un servizio a sostegno delle famiglie, in maniera tale che entrambi i genitori possono lavorare e al contempo affidare i loro figli alle mani esperte delle nostre operatrici.

Diversi sono i bambini, da 12 a 36 mesi, che ogni anno sono presenti nei nostri 10 micronidi, e in alcuni casi la richiesta supera anche la disponibilità all’interno delle nostre strutture.

I bambini che intraprendono questo percorso dimostrano, al loro ingresso nella scuola dell’infanzia, di avere una marcia in più sul piano della socializzazione e dell’apprendimento. Il servizio dei micronidi rappresenta il nostro fiore all’occhiello”.