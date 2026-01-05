Piaggine, Epifania solidale: i Carabinieri consegnano doni e sorrisi ai bambini dei centri di accoglienza

Nel pomeriggio di oggi, 5 gennai, in occasione della festività dell’Epifania, a Piaggine, i Carabinieri del locale Comando Stazione hanno consegnato doni e dolci a 13 bambini ospiti dei centri di accoglienza presenti sul territorio “S.A.I. – sistema di accoglienza e integrazione” e “S.I.P.R.O.I.M.I. – sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati”.

Una giornata all’insegna della solidarietà

I bambini, accompagnati per l’occasione dalle dottoresse Lucia Patrone e Donatella D’Angelo, rispettivamente coordinatrice e referente del progetto, sono state accolte presso la Stazione dal Comandante, Mar. Ord. Antonio Lettieri, che, unitamente ai militari del reparto, ha consegnato i doni ai piccoli visitatori, regalando loro un momento di gioia, serenità e festa, con l’augurio che il gesto possa rappresentare un segno di speranza in occasione delle festività.

Hanno presenziato all’iniziativa, tra gli altri, il Sindaco di Piaggine, dott. Renato Pizzolante, il Sindaco di Sacco, prof. Franco Latempa nonché il parroco di Piaggine, don Ernesto Nunziata.