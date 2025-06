Piaga parcheggiatori abusivi a Salerno, fermato cittadino straniero irregolare

Ieri martedì 10 giugno gli Agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, hanno fermato e deferito in stato di libertà un cittadino extracomunitario intento a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo in Piazza Vittorio Veneto a Salerno.

L’operazione

In particolare, gli operanti hanno individuato l’uomo nei pressi della Stazione Ferroviaria intento a far effettuare manovra di parcheggio ad un utente della strada e, poiché sprovvisto di qualsiasi documento, lo hanno accompagnato in Ufficio per i rilievi dattiloscopici.

Dai controlli esperiti in banca dati, M.A. nato in Tunisia, risultava essere sottoposto alla misura cautelare di divieto di dimora nel comune di Salerno, nonché irregolare sul territorio nazionale. Inoltre il soggetto annoverava diversi alias con a carico un’espulsione e un ordine del Questore di Salerno a lasciare il territorio U.E., entrambi da eseguire.

Cittadino espulso

Pertanto, dopo le formalità di rito, il cittadino tunisino è stato accompagnato al C.P.R. di Palazzo San Gervasio a Potenza per la successiva espulsione dal territorio nazionale.