Eboli: parcheggiatore abusivo denunciato. Arriva il Daspo

È stato fermato, dopo una rocambolesca fuga, e denunciato alle autorità competenti un trentenne parcheggiatore abusivo ebolitano ma residente ad Agropoli.

Il provvedimento

Il giovane che era operativo nei pressi dell’ASL Salerno 2 di via Pescara, già da qualche giorno era diventato l’incubo degli automobilisti costretti a pagare l’obolo per liberarsi dalle insidie oltre al regolare ticket per la sosta a pagamento comunale.

Raccolta la segnalazione sul posto per una azione di controllo si sono portati i vigili urbani del capitano Daniele de Sanctis che fermato l’uomo lo ha segnalato alle autorità competenti.

Sequestrata la somma di circa 100 euro provento dell’illecito esercizio, le forze dell’ordine hanno comminato un Daspo per l’uomo.

Intanto proseguono su tutto il territorio comunale le azioni di controllo e contrasto alle attività illecite.